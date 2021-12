Calci di punizione Juve, niente gol da 1 anno e mezzo: maledizione Ronaldo

Calci di punizione Juve – Sembra passata una vita… Ed effettivamente è così. Risale al 4 luglio 2020 l’ultimo gol della Juve su calcio di punizione, un fondamentale che da quel giorno in poi non è più esistito in casa bianconera. A dare il via alla “maledizione” è stato Cristiano Ronaldo, proprio colui che ha realizzato l’ultima rete da calcio piazzato, nel Derby della Mole.

Calci di punizione Juve, la maledizione di Ronaldo

Come riflette Gazzetta.it, infatti, nella sua esperienza in bianconero il portoghese ha preteso di farsi carico di tutti i tiri concessi dal limite dell’area di rigore, stravolgendo le gerarchie che vedevano al primo posto Miralem Pjanic seguito da Paulo Dybala. Il risultato? Un gol su 72 tentativi, quello arrivato appunto contro il Torino alla 43^ volta.

Il tema è dunque tornato di attualità la scorsa estate, quando Massimiliano Allegri sembrava essersi convinto di una duplice soluzione: a CR7 sarebbero stati affidati i tiri da lontano, al mancino con il numero 10 sulla schiena quelli dal versante destro. L’addio di Ronaldo a campionato iniziato – unito al mancato ritorno di Pjanic, che avrebbe rappresentato un’ulteriore opzione – ha però sconvolto i piani.

E così dalla sinistra ci hanno provato invano Bernardeschi e Bonucci, mentre Dybala è rimasto sulla sua zona. In alternativa si è provata la combinazione indiretta sullo stretto, ma sempre senza risultati concreti. E il totale dei gol su punizione continua a dire “zero”. Chi si sbloccherà per primo?

