Calciomercato Juve, ora Dybala fa rima con plusvalenza

Calciomercato Juve – Juve-Dybala, il grande gelo. Le parole di Pavel Nedved che hanno sostanzialmente (ri) messo sul mercato la Joya hanno prepotentemente riportato sulla scena il tema del rapporto tra il club e il numero 10, confermando che le parti appaiono decisamente distanti. «Paulo ci è mancato – ha detto il vicepresidente bianconero – ha un contratto di un altro anno ma è chiaro che valutiamo ogni opportunità di mercato».

Calciomercato Juve, ecco cosa sta succedendo

Tutt’altro che una conferma, appunto, che riapre il fronte in un momento decisamente complicato per entrambi. Per la Juve, in piena crisi dopo il fallimento in Champions League e il crollo con il Benevento che ha fatto sfumare le velleità di rimonta scudetto.

Per il Diez, che è in piena rincorsa per rientrare dopo una stagione piena di problemi e quasi tre mesi di assenza a causa dell’infortunio al ginocchio sinistro che si è rivelato più serio del previsto. Sullo sfondo, poi, c’è la trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022 che viaggia ormai da tempo su un binario morto.

Il tormentone è destinato a continuare, quindi. Ed è logico immaginare che animerà il finale di stagione e il mercato, anche se la crisi economica che si è abbattuta sui club con la pandemia, non consentirà follie agli eventuali acquirenti, Paris Saint Germain, Barcellona, Chelsea, Tottenham che siano.

E l’assenza del rinnovo del contratto metterebbe in difficoltà la Juve perchè nessuno si svenerebbe considerando che tra un anno Paulo si libererebbe gratis. Dal punto di vista dei bianconeri, in ogni caso, Dybala fa rima con plusvalenza.

Calciomercato Juve, ora Dybala fa rima con plusvalenzaA giugno, il carico residuo in bilancio della Joya sarà di circa 5,6 milioni e quindi ogni offerta significativa oppure ogni scambio stile Pjanic-Arthur potrebbe portare ossigeno puro ai conti del club.

dybala-spezia-juve

fonte: corrieredellosport.it