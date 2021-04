Calendario Juve durissimo – Il Parma, contro cui la Juve gioca in casa già mercoledì sera, rischia di essere l’unico cuscinetto in un percorso a dir poco tortuoso. Calendario alla mano, la corsa Champions per Pirlo è certamente in salita.

E, quasi a proposito di Superlega, diventano ancora più decisive le partite contro Inter e Milan. Non perché scontri diretti – i nerazzurri corrono verso il tricolore, i rossoneri ora hanno guadagnato margine – ma perché daranno la dimensione definitiva di questa stagione, oltre ovviamente a punti pesantissimi.

Calendario Juve durissimo, settimane decisive

LA SETTIMANA DECISIVA – Non sarà semplice e il primo rischio da evitare è che Bergamo, e la delusione che porta con sé, si faccia colpo psicologico.

La Juve deve ripartire immediatamente e non potrà contare eventualmente sugli scontri diretti: l’Atalanta ha un vantaggio oggi su Pirlo, il Napoli potrebbe averlo (dipenderà dalla differenza reti). E tra tutte le squadre impegnate nella lotta Champions, nessuno deve affrontare la prima e la seconda della classe…

pirlo-intervista-juve

fonte: ilbianconero.com