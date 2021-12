Calendario Juve gennaio, 17 giorni di fuoco: le partite

Calendario Juve gennaio – Pronti via, il 6 gennaio, si ricomincia all’Allianz Stadium con il Napoli (ore 20.45). Subito dopo trasferta a Roma per sfidare i giallorossi di José Mourinho.

Neanche il tempo di recuperare ed ecco la possibilità di mettere le mani su un trofeo: mercoledì 12 gennaio, infatti, i bianconeri vincitori della scorsa edizione della Coppa Italia scenderanno in campo contro l’Inter campione d’Italia in carica per la Supercoppa nazionale. Teatro della competizione sarà San Siro.

Calendario Juve gennaio, le partite in 17 giorni

Ormai la sede di Milano è stata ufficializzata dopo un lungo tira e molla che contemplava anche l’opzione di giocare in Arabia Saudita. Fischio d’inizio alle 20.45.

A seguire – 15 gennaio ore 20.45 – l’unico match in teoria un po’ più soft della prossima finestra di campionato: Udinese, a Torino. Attenzione, però, perché all’andata la Juventus non andò oltre il pareggio con i friulani. Partita rocambolesca a madida di rammarico per gli uomini di Allegri: da 2-0 a 2-2. Altro pareggio subito e da vendicare: quello contro il Milan (Morata a segno dopo 4 minuti, poi la replica di Rebic).

Il ritorno lo si giocherà il 23 gennaio: seconda volta a San Siro nel giro di 12 giorni. A questo punto, sì, sarà possibile avere una idea più definita di quali possano essere le ambizioni della Juventus per il campionato: all’andata in queste quattro partite di campionato Chiellini&C. misero insieme appena 5 punti.

Ora sarebbe cosa buona e giusta far meglio. E pure per la Coppa Italia ci sarà modo di capire se l’avventura possa proseguire visto che, prima di Milan-Juventus, è in agenda l’ottavo contro la Sampdoria (martedì 18, alle 21).

allegri-chiesa

fonte: tuttosport.com