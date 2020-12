Calendario Juve – Adesso che la Lega Serie A ha reso ufficiali date e orari di anticipi e posticipi del campionato dall’Epifania a Pasqua, è bene fermarsi, carta e penna alla mano per tracciare la road mappa della Juventus.

Perché oltre ad evidenziare i grandi big match da cui passeranno le sorti del campionato, nella prima parte di questo arco temporale i bianconeri disputeranno gli ottavi di finale di Champions League contro il Porto, precisamente l’andata, al Dragao, il 17 febbraio, il ritorno allo Stadium il 9 marzo.

Appuntamenti contrassegnati con un colore unico, perché da non sbagliare e preparare al meglio. Nonostante la Serie A non presenti un calendario così favorevole, che metterà a dura prova le energie nervose di Pirlo e squadra.

Calendario Juve, i big match tra la Champions

ROMA E NAPOLI, POI PORTO – Il cammino per arrivare all’Estadio do Dragao è ricco di insidie, due per l’esattezza, ma dall’alto coefficiente di difficoltà: Roma e Napoli. Il 6 febbraio la Juve ospiterà i giallorossi di Fonseca tra le proprie mura, dopo il pareggio dell’Olimpico di settembre, mentre il 13 sarà la volta del Napoli, match che a quel punto saprà di rivincita per una delle due squadre, alla luce della finale di Supercoppa in programma il 20 gennaio.

Scavalcati questi due ostacoli, importanti in ottica scudetto, sarà finalmente la volta del Porto, il 17 febbraio. Il successivo impegno in campionato sarà decisamente più abbordabile, il 22 in casa contro il Crotone.

PORTO, ATTO II: PRIMA C’È LA LAZIO – Sorte ciclica anche per il ritorno degli ottavi di finale. Perché l’antipasto del rematch contro il Porto sarà Juve-Lazio, il 6 marzo, sfida che l’anno scorso determinava la vetta della classifica. Il 9 l’appuntamento europeo, poi la trasferta di Cagliari il 14 marzo.

