Calendario Juve, ora servono 3 vittorie di fila

Il vento, adesso, soffia a favore. E il calendario può rivelarsi un grande alleato. Ma per continuare a credere nello scudetto, che fino a poco tempo fa non sembrava altro che un sogno impossibile, la Juve deve fare tre su tre, o nove su nove che dir si voglia.

Inizia da domani la marcia dei bianconeri verso il big match contro l’Inter. Spezia, Sampdoria e Salernitana: queste le tre tappe che dividono la Vecchia Signora dallo scontro diretto, tre tappe decisamente alla portata, almeno sulla carta, e pertanto da non fallire.

Calendario Juve, servono 3 vittorie su 3



Come riflette Il Corriere dello Sport, il clima per la volata finale è quello giusto: resta il problema delle tante assenze, è vero, ma l’imminente rientro di Dybala, Bernardeschi e Rugani porterà un po’ di ossigeno, contribuendo a rinforzare dal punto di vista numerico una squadra che nel giro di tre mesi ha ritrovato continuità e motivazioni, tanto da riuscire a non perdere per 13 gare consecutive.

L’arrivo di Vlahovic ha fatto il resto, riportando gol ed entusiasmo. Ora, il calendario offre una chance importante. Marzo sarà il mese decisivo, anche perchè tra Samp e Salernitana cade la gara di ritorno contro il Villarreal, un’altra da non sbagliare. Per lo scudetto, molto (quasi tutto) dipenderà anche dalle avversarie, ma intanto serve il bottino pieno. Se arrivasse, comunque andrà non ci saranno rimpianti.

allegri-juve-2021

fonte: ilbianconero.com