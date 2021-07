Calendario Serie A, ecco quando sarà presentato: è ufficiale

Calendario Serie A – L’Assemblea di Lega Serie A, che si è ritrovata oggi alla presenza di tutti i presidenti della massima serie italiana, ha deciso che il calendario della stagione 2021/2022 sarà presentato la prossima settimana: mercoledì 14 luglio. In questa data, si conosceranno gli incroci del girone di andata della Serie A.

La novità di quest’anno, infatti, è che andata e ritorno saranno asimmetrici e, quindi, le partite del ritorno non si giocheranno con lo stesso ordine dell’andata. Da mercoledì, quindi, Allegri saprà quali saranno le prime avversarie della sua nuova avventura alla Juventus. Curiosamente, è anche il giorno in cui alla Continassa comincerà ufficialmente la nuova stagione dei bianconeri.

Calendario Serie A, la data di presentazione

La nota della Lega Serie A: “L’Assemblea della Lega Serie A, riunitasi oggi in collegamento video con la partecipazione di tutte le 20 Società aventi diritto, ha trattato tutti i punti previsti dall’ordine del giorno. Sono stati approvati l’invito a presentare offerte per le competizioni Primavera, i pacchetti non esclusivi per la Coppa Italia e la Supercoppa italiana per il territorio italiano e uno schema di fatturazione provvisorio dei proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi”.

“Le Società hanno inoltre deliberato l’assegnazione dei diritti audiovisivi della Coppa Italia, oggetto di trattative private nelle ultime settimane, su alcuni territori esteri. Infine è stata confermata, per il giorno 14 luglio, la presentazione del Calendario della Serie A TIM 2021-2022”.

fonte: ilbianconero.com