Cambia progetto Juve, nuova strategia societaria

Cambia progetto Juve – Ricapitolando, conti alla mano: da due finali di Champions League (2015 e 2017) a due eliminazioni agli ottavi (2020 e 2021). E paradossalmente/sfortunatamente l’involuzione è partita proprio quando in società s’è deciso – comprensibilmente, visti gli ultimi risultati ottenuti – di guardare alla vittoria dell’orecchiuto trofeo come ad un obiettivo (e non come ad un sogno). Facendo, di conseguenza, gli investimenti del caso ed alzando sempre di più l’asticella della programmazione.

Era aumentata la consapevolezza, le facce dei giocatori non erano più «bianche come questo pallone» (cit. allegriana) prima di una partita dei gironi eliminatori e negli anni era sta evidentemente costruita una base che faceva invidia a quasi tutti gli altri top club europei. L’occasione per il grande e definitivo salto, insomma, era succulenta lì in bella mostra, pronta da gustare su una tavola finemente apparecchiata «di un ristorante da 100 euro (cit. contiana).

Cambia progetto Juve, nuova idea societaria

Da quell’ultima finale, però, all’ultima cocente eliminazione della Juventus per mano del Porto – martedì scorso – il livello dei risultati è stato inversamente proporzionale agli investimenti effettuati. Per dire: da quel 3 giugno 2017 (ko col Real a Cardiff) sono “trascorsi” 27 nuovi giocatori acquistati per un totale di 728 milioni di euro spesi (più ulteriori 95 per i riscatti di Federico Chiesa e Alvaro Morata).

Tra cui ovviamente IL giocatore: Cristiano Ronaldo. E sono trascorsi tre allenatori : Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri, Andrea Pirlo (confermato per la prossima stagione) via via alle prese con squadre più… valorose. Ma quel sogno Champions che per un attimo era diventato obiettivo, s’è infine tramutato in incubo.

