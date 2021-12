Cambiasso sicuro: “Ho una buona notizia per la Juve!”

A Sky Sport Esteban Cambiasso commenta la situazione della Juventus in Champions League e in Serie A: “La Juve ha sia il dna che la qualità dei giocatori per andarsi a prendere il quarto posto in campionato. Da qui a febbraio può accantonare la Champions per concentrarsi sull’obiettivo.”

La squadra di Allegri ora in campionato ha 3 gare per finire anno solare e girone di andata, contro Venezia, Bologna e Cagliari. E poi si comincerà col girone di ritorno, per lanciare l’assalto al quartetto Milan-Inter-Napoli-Atalanta.

fonte: ilbianconero.com