Caos Italia! Bolla scoppiata, allarme Covid per la Nazionale

Caos Italia! Caos in Nazionale, una pausa che rischia di costare cara alla Serie A. Come riferisce Repubblica, infatti, nei 10 giorni trascorsi nella bolla per le tre gare di qualificazione al Mondiale sarebbero risultate positive al Covid 19 persone. Sette i calciatori per il momento (Bernardeschi, Bonucci, Verratti, Florenzi, Grifo, Sirigu, Cragno), più lo staff.

Caos Italia! Spuntano altri positivi al Covid

Il totale ufficiale dei contagiati ammonta ora a 10 persone, ma indiscrezioni parlano di 18 totali: quasi il 25% della spedizione azzurra. Il quotidiano racconta anche come Bonucci, Verratti e Sirigu abbiano condiviso la tavola nei giorni del ritiro tra Coverciano, con tanto di brindisi di gruppo per le 100 presenze in Nazionale di Leo: a tavola con loro anche Donnarumma e Insigne.

Sono 14 le squadre di Serie A che attendono novità, perché i loro calciatori sono partiti negativi e (alcuni) sono tornati positivi. Altre ufficialità potrebbero quindi uscire nei prossimi giorni.

fonte: ilbianconero.com