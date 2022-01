Capello: “Allegri ha commesso un grave errore”

Intervistato da Il Messaggero, l’ex allenatore Fabio Capello ha parlato anche di Massimiliano Allegri e del suo ritorno alla Juve. Ecco le sue dichiarazioni:

“Per me ha sbagliato. Ma non perché aveva vinto tutto. Io sono tornato sia al Milan che al Real Madrid. L’errore è dovuto al fatto che aveva in mano un’offerta proprio del Real Madrid“.

E quelli sono treni che devi prendere. A Torino lo aspettavano come dipendesse soltanto da lui tornare a dominare in Italia. E visto che non accade, ora è finito nel mirino della critica. Ha preferito non rischiare andando all’estero per rimanere ancorato alle sue abitudini. Ma questo non toglie nulla al valore di Max. Se tra 1-2 anni riporterà la Juve ai suoi livelli, chapeau”.

