Capello attacca Allegri – Ronaldo ma non solo, l’ex allenatore della Juve ha commentato così a Sky il pareggio della Juve contro l’Udinese:

“Allegri allena Ronaldo e sa quali sono le sue condizioni. Forse a livello psicologico tutte queste chiacchiere intorno al suo futuro lo disturbava e ha voluto dare un segno: è la società che decide e ti vogliamo mettere in panchina”.

Capello attacca Allegri, le parole dell’opinionista Sky

“Secondo me però non c’è nessun caso Ronaldo, è la Juventus che non mi è piaciuta; neanche fisicamente. Difesa e centrocampo erano sempre in attesa, non andavamo mai ad aggredire cercando di recuperare il pallone. Quando hai questa passività poi è difficile far scattare la molla”.

fonte: ilbianconero.com