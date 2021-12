Capello intervista: “La Juve non segna? Vi spiego il motivo!”

Capello intervista – Fabio Capello, negli studi Sky dopo Juventus-Malmö, ha parlato delle difficoltà della squadra di Allegri: “Kean ha avuto diverse occasioni, e in ogni partita che gioca se le crea perché va davanti alla porta”.

Capello intervista, le parole dell’ex allenatore

“La Juve ha pochi giocatori che puntino la porta quando arrivano i cross! Gli attaccanti e i centrocampisti non giungono da dietro in velocità”.

“Se vedete le altre big d’Europa, quando buttano il pallone in mezzo arrivano in 3, in 4, in 5 negli ultimi 12 metri. Mentre se vai dentro con solo un giocatore, è difficile fare gol. Peraltro, Kean non mi sembra un grandissimo giocatore“.

fonte: ilbianconero.com