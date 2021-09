Capello intervista oggi: “Senza Ronaldo Juve e Inter sono alla pari”

Capello intervista oggi- Fabio Capello commenta la Serie A. L’ex allenatore di Milan, Roma e Juventus ha parlato a Tuttosport: “Una volta in Italia c’erano come proprietari grandi industriali che investivano e che puntavano ad avere grossi ritorni in termini di popolarità, la crisi li ha spazzati via e solo chi ha risorse oggi è in grado di spendere. Le risorse le hanno i russi, gli arabi e qualche americano. Il nostro campionato ha perso i calciatori migliori”.

“Senza Lukaku e Cristiano Ronaldo, il valore di Inter e Juve si equivale. Entrambe possono passare il girone in Champions, mentre al Milan conviene puntare direttamente al terzo posto per spostarsi in Europa League”.

Capello intervista oggi, le parole di Don Fabio

“Donnarumma? Se devo essere sincero, non mi aspettavo la sua scelta. Una volta che il Milan si era qualificato per la Champions League, non aveva motivo di andarsene. Senza Champions, sarebbe stato diverso”.

“Ma così… Non giustifico la sua non riconoscenza, visto anche l’importante offerta che il Milan alla fine gli aveva riconosciuto. Anche contro il Cagliari ho visto una squadra che gioca molto bene, che sa quello che vuole. Con giovani che sembrano aver intrapreso definitivamente la via della maturazione”.

ronaldo-sampdoria-juve

fonte: ilbianconero.com