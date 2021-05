Capello intervista Sky: “Tracollo imbarazzante della Juve”

Capello intervista Sky – “Tracollo imbarazzante per la Juve. Non è esistita nel primo tempo, senza aggressività. E’ partita aspettando ma non riusciva mai a recuperare. Tutte e due le squadre hanno sbagliato tanto nel primo tempo, ci siamo chiesti: questi sono da Superlega?“. Un commento durissimo quello di Fabio Capello, che entra a gamba tesa sulla Juventus dopo il ko netto di questa sera, il 3-0 allo Stadium contro il Milan.

Capello intervista Sky, le parole dopo Juve Milan

Ancora Fabio Capello. Dagli studi di Sky, l’ex allenatore spiega: ​”Il primo punto da cambiare è il centrocampo. Ronaldo non è mai stato servito, gli unici due palloni filtranti glieli ha dati Chiellini, è gravissimo. C’è confusione nella Juve, nel gioco e in come gioca. I giocatori sentono che l’allenatore non ha le idee chiare, lo annusano e fanno fatica a seguire. Hai bisogno una quadratura, se cambi continuamente non ti migliori.

Dopo tanti anni di Allegri era giusto cambiare, è arrivato Sarri e non l’hai accettato, hai cambiato ancora. E così hai perso due anni.

La mancanza di pubblico ha aiutato il Milan, ma ha penalizzato la Juve”.

fonte: ilbianconero.com