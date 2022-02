Capello: “La Juve 2 mesi fa non sapeva dove andare, senza idee!”

Capello parla a Sky – Fabio Capello è intervenuto a Sky per parlare delle due italiane rimaste in Champions League, Inter e Juve.

Capello parla della Juve a Sky

JUVE – “La Juventus due mesi fa era in calo, non aveva idea, le mancava personalità. Giocava tanto per giocare, non era una squadra che sapeva dove andare. Dopo il mercato, ha recuperato il sistema di gioco, ha pensato a sistemare difesa e centrocampo: ora con Vlahovic, Dybala e Morata può creare problemi a tutti quanti”.

INTER – “L’Inter si è confermata, ha personalità e anche nelle ultime partite ha dimostrato di essere più squadra, avere più forza. Va rispettata, e pensando all’avversario cioè il Liverpool visto nel campionato inglese che negli ultimi periodi non è in grandissima forma”.

fonte: ilbianconero.com