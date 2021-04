Capello sbotta: “Juve, se è successo davvero è gravissimo!”

Capello sbotta – Tornando sull’esonero di Sarri dell’anno scorso, Fabio Capello ha detto: “Se è stato fatto fuori dai giocatori è una cosa davvero grave”.

“Chissà adesso cosa pensano i giocatori nello spogliatoio di Pirlo, sarei curioso di saperlo. Ormai Andrea non è più un giocatore, ora fa l’allenatore e mi piacerebbe capire come viene visto dalla squadra”.

Capello sbotta su Sarri e la Juve

Queste sono state le parole dell’ex tecnico della Juventus negli studi Sky.

E sul futuro della Juventus e l’eventuale ritorno di Allegri: “Fossi in lui ci penserei. Tutti quelli che sono tornati su una panchina, parlo anche per me, non hanno fatto sempre così bene. E’ andato via perché alla Juve cercavano qualcosa di diverso? Chi è responsabile di queste scelte? La dirigenza pensa di saperne più degli allenatori? Forse qualcuno si è sopravvalutato…“.

capello-sarri

fonte: ilbianconero.com