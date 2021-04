Capello su Chiesa: “E’ come Mbappé! Vi spiego il perché”

Capello su Chiesa – Fabio Capello ha commentato il raddoppio di Dybala contro il Napoli: “Quel gol è frutto di uno schema che conferma ancora una volta l’importanza della qualità. Se arrivi davanti alla porta e non ce l’hai, non puoi avere neanche fortuna”.

Capello su Chiesa, le parole a Sky Sport

“Dybala ha già segnato tanto in quel modo, quando arriva in quella zona diventa pericolosissimo: sia il controllo che il tiro sono stati perfetti, se non hai tecnica non riesci a fare queste cose” ha detto a Sky Sport.

Poi, il paragone che pesa: “Chiesa è come Mbappé, se gli lasci spazio ha qualità e forza. Inoltre è anche cresciuto rispetto all’esperienza alla Fiorentina, quando rimaneva sempre lì davanti senza difendere: ora invece aiuta la squadra e rientra”.

dybala-triste-juve-2020

fonte: ilbianconero.com