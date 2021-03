Capello su Ronaldo – Fabio Capello è tornato a parlare dell’eliminazione della Juventus in Champions League, in modo piuttosto duro. In particolare, se l’è presa con Cristiano Ronaldo, responsabile – secondo l’allenatore – dell’errore decisivo contro il Porto. Nel suo intervento a Sky ha detto:

Capello su Ronaldo, le parole a Sky

“Come diceva Cruijff, ‘Los guapos no hay que ponerlos nunca en la barrera’. Quelli belli non bisogna mai metterli in barriera, perché quelli belli hanno paura di rovinarsi la faccia e si girano”.

“La verità è che quando decidi la barriera vai a chiedere ai giocatori se se la sentano di mettersi in barriera. Se hanno paura, li elimini. Non può succedere che la palla passi perché un giocatore salta girandosi. È un errore imperdonabile, questo è costato l’eliminazione alla Juventus”.