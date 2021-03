Capello su Ronaldo: “Errore gravissimo e imperdonabile”

Capello su Ronaldo – Fabio Capello entra duro. A Sky l’ex tecnico della Juve accusa: ​“La Juventus fa errori elementari: nel primo fa un regalo volendo partire dal basso all’andata. Poi disattenzione nel secondo tempo a Oporto, non puoi prendere certi gol. Stasera il regalo su rigore: Demiral è ingenuo, basta stare attaccato dietro. E’ gravissimo. Però girarsi come ha fatto Ronaldo in barriera è imperdonabile, è gravissimo. I giocatori non devono aver paura della palla”.

Capello su Ronaldo, le parole dopo Juve Porto

ALLEGRI – “Ma il tanto vituperato Allegri allora? Aveva fatto due finali di Champions, vinto campionati… Non è mai stato messo in evidenza ciò che aveva fatto, si parlava di calcio vecchio, ma vinceva. Queste cose bisogna dirle. Quando cerchi di fare cose nuove vai incontro anche ad errori, cose spiacevoli e negative. Dopo 5 anni un allenatore in Italia non riesce a dare più molto, è giusto cambiare. Cerchi cose nuove, ti aggiorni, ma i giocatori si annoiano. Il cambio ci sta, ma mettiamo in evidenza ciò che ha fatto”.

SCUDETTO – “E’ molto più difficile ora puntare al campionato, l’Inter è avanti e ha un bel abbrivio”.

