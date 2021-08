Caressa attacca: “Allegri è rimasto a due anni fa, ma il mondo è cambiato”

Fabio Caressa critica le idee di Allegri dopo il pareggio tra Udinese e Juve: “Stavolta secondo me forse è Allegri che non ha capito come stava andando la partita. Lui forse ha pagato il fatto di essere stato fermo due anni, ma non è più quel mondo lì. Non basta più quel tipo di difesa, non basta mettersi a tre con Danilo davanti alla difesa”.

“Con tanta qualità fuori con Chiesa, Ronaldo e Locatelli, la Juve doveva giocare la partita a petto in fuori. Forse se n’è accorto anche Max, che ha scelto di inserire giocatori di qualità nel corso della partita”.

fonte: ilbianconero.com