Caressa: “Ecco perché la settimana scorsa non è andato in onda il Club su Sky”

Caressa: “Ecco perché la settimana scorsa non è andato in onda il...

“Buongiorno amici, vi devo una spiegazione. Domenica scorsa il Club non è andato in onda perché io e mio figlio Diego abbiamo avuto un contatto con un positivo a Capodanno e ci siamo positivizzati i giorni dopo”.

“Siamo rimasti chiusi serrati nelle nostre camere per 8 giorni completamente asintomatici. Fortunatamente nessuno in famiglia si è positivizzato, tra l’altro non ho visto le mie figlie per diversi giorni“.

“Con tre dosi ho ripreso il Covid. Non l’ho detto per una mia sensibilità. Ero asintomatico e invece c’è gente che soffre negli ospedali. Lo dico adesso perché se io che dico siamo negativi e siamo usciti. Domenica torna il Club”, le sue parole affidate alle stories di Instagram.

fabio-caressa-sky-sport

fonte: ilbianconero.com