Carnevali: “Locatelli voleva solo la Juve, ha rifiutato altre offerte”

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, intervenuto al ​Social Football Summit 2021, ha arlato della trattativa tra Juventus e la società emiliana per Locatelli:

TRATTATIVA – “Abbiamo ceduto Locatelli e lo abbiamo fatto alle condizioni che volevamo. Con la Juventus è stata una trattativa molto complicata terminata con una formula che probabilmente i non addetti ai lavori non capiscono, ma che per noi è stato un risultato fantastico. Abbiamo conseguito quello che ci eravamo prefissati”.

Carnevali parla di Locatelli e la Juve

“Non è stato semplice perché Locatelli voleva andare solamente alla Juve, perciò il calciatore e la società avevano già trovato l’accordo. Tutto il resto veniva rifiutato. Abbiamo avuto offerte dall’Arsenal e altre società, ma non c’è stato nulla da fare”

OFFERTE – “Se il Sassuolo ha ricevuto offerte a livello societario? Assolutamente sì, ma non sono mai stati presi dei secondi appuntamenti. Offerte per me? Sai, lasciare il Sassuolo è difficile. Oggi siamo una società organizzata, quando sono arrivato non c’era nulla. Ho un gran legame con tutti ormai”

fonte: ilbianconero.com