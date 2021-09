Caso De Ligt, ha perso il posto con l’Olanda. E Allegri…

“Come mai prima De Ligt era sempre titolare? Beh, l’allenatore non ero io”. Così Louis van Gaal, CT dell’Olanda e storico volto del calcio orange, ha commentato l’uscita di scena del difensore juventino dall’undici fisso, inamovibile – a tratti anche incredibile – della nazionale dei tulipani. Non è più intoccabile, Matthijs. Almeno non in nazionale, dove ha perso il posto per l’amico e giocatore interista Stephan de Vrij.

BRUTTO PERIODO – Non è certo il massimo della vita per De Ligt, predestinato e capitano di un grande Ajax nel 2019, e alla terza stagione da perno importantissimo di una Juve che proprio dal suo arrivo si è vista infilare dagli avversari in qualsiasi modo. Ora: non è certamente colpa sua. Però quel salto di qualità definitivo, la certezza di avere un signore della difesa e la sicurezza di un ‘nuovo Barzagli’ non sono ancora arrivate. Le doti restano indiscutibili, sull’attenzione si può lavorare.

A…B-C-D – E allora, ecco l’ultima idea di Allegrii, in particolare se dovesse riproporre la difesa a tre: De Ligt nel ruolo che fu di Andrea Barzagli, più largo sulla destra (a Napoli potrebbe fare quel ruolo di ‘tamponamento’ nei confronti di Lorenzo Insigne) e più libero di affondare tackle e di andare dritto in pressing, con un occhio anche per la copertura di Bonucci. Da cosa dipende? Dalle condizioni di Chiellini e da quanto potrà essere affidabile il capitano. Intanto, nuovo ruolo per De Ligt, almeno in nazionale. No, non lo fa impazzire.

fonte: ilbianconero.com