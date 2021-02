Caso Dybala, ieri è arrivata un’altra doccia fredda

Caso Dybala – Come raccontato dal Corriere dello Sport, Dybala potrebbe rientrare nella sfida di Verona. Scrive il quotidiano oggi in edicola:

“Niente da fare, quindi, per l’argentino che deve rinviare il rientro. Sembrava tutto pronto per il ritorno in campo, questa sera contro il Crotone, anche solo per uno spezzone di gara per iniziare a riprendere il ritmo partita e invece ieri è arrivata la doccia fredda”.

Caso Dybala, altra doccia fredda

Doccia fredda che porterà il bianconero in buone condizioni per la sfida con il Verona? La previsione sembra essere questa, ma è chiaramente scandita dal continuo dolore.

Sabato, Dybala aveva svolto l’intero allenamento con i compagni. Ieri, invece, ha effettuato metà seduta in gruppo e metà da solo.

fonte: ilbianconero.com