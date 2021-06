Caso Eriksen – “Siamo stati chiamati in campo non appena Christian è caduto. Era chiaro che aveva perso i sensi”. Inizia così il drammatico racconto del medico della nazionale danese, Morten Boesen, che ha soccorso e salvato Eriksen dopo il malore accusato durante Danimarca-Finlandia.

Caso Eriksen, le parole del medico della Danimarca

“Quando siamo arrivati lui stava su un fianco, respirava, gli ho sentito il battito cardiaco. Poi all’improvviso non c’erano più pulsazioni e, come tutti hanno visto, abbiamo cominciato il massaggio cardiaco. Il soccorso è stato immediato, abbiamo fatto quello abbiamo potuto per tenerlo in vita. Per fortuna si è aggrappato alla vita”.

“Mi ha parlato prima di essere portato in ospedale”, ha aggiunto nella conferenza stampa post partita. Decisivo anche l’intervento di Kjaer, provvidenziale nel prestare subito soccorso a Christian.