Caso Ihattaren: come sta il giocatore, cosa succede con la Juve

Caso Ihattaren – 19 anni, un contratto di quattro anni con la Juventus e uno status da predestinato in patria e non solo. Eppure la storia di Mohamed Ihattaren ha preso una piega diversa, inaspettata solo per chi – la maggior parte di chi ne ha scritto – non lo conosceva fino in fondo.

Dall’Olanda arrivano, sempre più insistenti, notizie riguardanti la salute del giocatore, alle prese con uno stato depressivo iniziato con la morte del padre avvenuta due anni fa.

A tal punto che Ihattaren starebbe pensando di lasciare addirittura il calcio. A poco, dunque, starebbe servendo la mediazione di Mino Raiola: secondo quanto riportato in Olanda, come spiega anche Calciomercato.com, i rapporti tra i due non sarebbero semplici.

Caso Ihattaren, ecco come sta

LA SITUAZIONE – Cosa succede adesso? Ihattaren, arrivato l’ultimo giorno di mercato per 1,9 milioni più 2 di bonus dal Psv – con il quale era in rotta totale – alla Juventus, è stato poi girato in prestito alla Sampdoria. Ma non è mai stato a disposizione di D’Aversa, che dopo gli ultimi avvenimenti ha capito che non potrà più contare su di lui.

Secondo quanto riporta Calciomercato.com, si procederà probabilmente con la risoluzione dell’accordo di prestito, con i blucerchiati che potrebbero essere “risarciti” (nonostante la Juve non abbia alcuna responsabilità in questa situazione) con un altro giocatore, sempre in prestito.

E tra i nomi fatti, c’è anche quello di Matias Soulé, fresco di prima convocazione con l’Argentina. Infine, si dovrà capire come si evolverà la situazione tra la Juve e Ihattaren: i contatti con Raiola sono costanti, ma tutto dipenderà dalla scelta del giocatore.

fonte: ilbianconero.com