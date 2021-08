Caso Locatelli, il colpo col Sassuolo non si sblocca: gli aggiornamenti

L’incontro avvenuto oggi tra Juventus e Sassuolo non ha ancora portato alla chiusura dell’affare Locatelli. Le parti sono più vicine, ma per l’accordo totale bisognerà attendere almeno la prossima settimana. Nel frattempo, il Campione d’Europa continua a mandare messaggi per raggiungere Torino.

IL LIKE – Lo stesso centrocampista, che in questi mesi non ha mai nascosto di voler giocare nella Juventus, attende impaziente. Nel pomeriggio, il classe ’98 ha lanciato il classico messaggio social: è spuntato infatti un suo like sotto a un post di una pagina non ufficiale della Juventus che lo ritrae in fase di allenamento già con la maglia bianconera.

AGGIORNAMENTI – Le due società si ritroveranno il prossimo lunedì: la Juventus proverà ad andare ancora incontro al club neroverde, che vuole maggiore certezza sulla formula del riscatto.

fonte: ilbianconero.com