Caso Mayorga Ronaldo – Cristiano Ronaldo sta sicuramente affrontando uno dei periodi più delicati della stagione. La storia insegna che ha sempre rialzato la testa, dimostrando la sua grandezza e tutti, in casa Juventus, aspettano un suo gol che rompa il digiuno e scacci malumori.

Nel frattempo, dall’Inghilterra rimbalza una notizia che fa tornare in auge il caso Kathryn Mayorga, l’ex modella che aveva accusato di stupro il portoghese.

Caso Mayorga Ronaldo, ultime notizie dall’Inghilterra

Stando a quanto riporta il Mirror, la donna avrebbe chiesto ben 56,5 milioni di sterline di risarcimento. Come emerge dai documenti del tribunale visionati dal tabloid inglese, la Mayorga vorrebbe 18 milioni per “dolore e sofferenza passati”, 18 per “dolore e sofferenza futuri” e altri 18 per danni punitivi. Aggiungendo le restanti spese legali della modella (2,5 milioni di sterline), il totale ammonta a 56,5 milioni.

​Ronaldo, dal canto suo, ha sempre negato le accuse mosse nei suoi confronti, ma la partita legale può non fermarsi qui: oltre a questi nuovi dettagli sul risarcimento, in precedenza gli avvocati della Mayorga avevano firmato un accordo di non divulgazione con CR7, salvo poi affermare che uno psichiatra la considerava “incompetente” quando ha accettato l’accordo.

