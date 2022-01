Caso Morata, fischi dei tifosi allo Stadium: il retroscena

Caso Morata – I fischi, la rabbia. E poi la rassegnazione, non prima di essersi fatti sentire. Ancora una volta. C’è un fattore Stadium, in questa stagione, ma non è necessariamente positivo. E’ un fattore che dà e toglie, naturalmente fa rumore.

Il motivo? Adesso c’è poco da applaudire, o da stare in piedi per cori e baldorie: davanti, lo spettacolo è cambiato. E la percezione di alcuni giocatori si è modificata allo stesso modo.

Caso Morata, i fischi dei tifosi allo Stadium

DUE GIOCATORI NEL MIRINO – Anche il momento dei cambi si è appesantito. Se prima erano appalusi e sorrisi, standing ovation praticamente per chiunque, ci sono alcuni giocatori che ormai il pubblico bianconero fatica a tollerare.

Alex Sandro è uno di questi: ha ricevuto più fischi di tutti, e non è la prima volta; Rabiot continua a non convincere, il pubblico continua a farglielo notare.

E poi Morata: divisione totale, tra chi non ha apprezzato il momento e la prestazione, e chi invece voleva incoraggiarlo, per non perderlo più. Su di lui si sono concentrate tutte le narrazioni prima della partita. Su di lui, lo Stadium si è mostrato clemente. Per una volta.

morata-juve-genoa

fonte: ilbianconero.com