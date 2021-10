Caso Ramsey, è costato 18 mila euro al minuto: i dettagli

Caso Ramsey – Numeri incredibili per Aaron Ramsey. E non in accezione positiva, tutt’altro. Aaron è andato regolarmente in nazionale: si sta allenando bene, sorride, con Robert Page c’è un bel rapporto e probabilmente vedrà anche il campo.

Del resto, non sarebbe novità: da marzo a oggi, Ramsey ha giocato più minuti nel Galles che con la Juventus.

Caso Ramsey, numeri incredibili per lui

QUANTO GUADAGNA… – Ecco, il problema per i bianconeri riguarda l’ingaggio: 8 milioni, bonus compresi, lo rendono il secondo più pagato della rosa dopo De Ligt e davanti a Dybala.

Con Allegri il trend è stato incredibile: secondo i calcoli di Gazzetta, ha guadagnato 18.867mila euro per ogni minuto in campo. E il contratto è ancora fino al 2023, anche se a gennaio potrebbe finire nuovamente sul mercato.

GLI AGENTI – La cifra che più sorprende è la commissione agli agenti: 2.8 milioni incassati anche in questa stagione, proprio perché Aaron è rimasto e il conto in sospeso è stato saldato.

106 minuti in campo e tanta, troppa roba in direzione del gallese. Che corre, felice e sorridente: ma solo nel ritiro del Galles.

fonte: ilbianconero.com