Caso Ramsey, infortunato con la Juve e convocato col Galles

Caso Ramsey – Infortunato per la Juve, arruolabile per il Galles. Ecco le due facce di Aaron Ramsey, che ha saltato la trasferta a Cagliari e sarà assente anche domenica, contro il Benevento allo Stadium, a causa di una lesione al retto femorale della coscia destra, stesso infortunio (ma coscia diversa) di Merih Demiral e tempi di recupero stimati in tre settimane, ovvero dopo la sosta Nazionali.

Caso Ramsey, clamoroso avvenimento col Galles

Ciononostante il Galles lo ha convocato per la doppia partita di qualificazione al Mondiale 2022 contro Belgio (il 24 marzo) e Repubblica Ceca (il 30 marzo), con in mezzo un’amichevole contro il Messico.

«Dialogheremo con il club – assicura Robert Page, che sostituisce il ct Ryan Giggs, accusato di violenza domestica – e vedremo se sarà possibile farlo entrare per qualche spezzone di gara. La Juventus potrebbe non volerlo rischiare e volere che il recupero venga fatto a Torino. Il nostro team medico non correrà rischi, ma vediamo se riusciamo a dargli un’occhiata».

L’obiettivo del Galles è quello di valutare le condizioni di Ramsey e poi decidere il da farsi. «Nessuno sarà più frustrato di Aaron, ma ogni volta che gioca aggiunge valore alla squadra» la certezza di Page.

