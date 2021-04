Caso Ronaldo, per ora è ‘assolto’ ma non può più sbagliare

Caso Ronaldo – Il numero delle partite sbagliate da Cristiano Ronaldo in questa stagione è superiore al numero complessivo delle prime due in bianconero.

L’allarme riguardo al prodigioso numero sette è quindi ampiamente giustificato, anche perché fra queste gare ci sono state le due contro il Porto, costate (non solo per colpa sua, beninteso) la qualificazione ai quarti di Champions League.

Caso Ronaldo, la situazione in casa Juve

Ma l’allarme non può essere condanna. E le accuse a CR7 non reggono se non circoscritte nemmeno a un periodo ma a qualche singola prestazione. E non può essere messo in discussione il rendimento di un attaccante che segna 25 gol in 28 partite di campionato, e 4 in 6 di Champions League.

I numeri non mentono e inchiodano alla realtà che, indubbiamente, non è stata la migliore stagione della carriera di Ronaldo, ma forse qualcosa intorno a lui ha funzionato certamente peggio.

Assolto, dunque, perché il fatto non sussiste, ma restano sei partite e una finale per cancellare quella strana e amara sensazione di frustrazione che lascia un campione totale come lui quando stecca.

kulusevski-abbraccia-ronaldo

fonte: tuttosport.com