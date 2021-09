Caso Szczesny, non è solo colpa sua: anche Allegri sta sbagliando

Caso Szczesny – “In questo momento gira così”. Tra le tante cose dette da Max Allegri dopo la sconfitta di Napoli c’è anche questa. Ma pensare che sia solo questione di sfortuna rappresenterebbe uno sbaglio, un altro sbaglio, gravissimo. Gli errori individuali e di reparto sono errori, se occasionali possono essere episodi sfortunati e basta, ma la Juve ne vede di ogni colore ormai da mesi e mesi.

L’inerzia della seconda parte di stagione con Andrea Pirlo in panchina è ripresa anche peggio dopo l’arrivo di Allegri: sbaglia Wojciech Szczesny e sbagliano gli altri, episodi clamorosi che vien pure difficile provare a spiegarli, così appellarsi a un momento sfortunato può aiutare a sintetizzare il momento.

Caso Szczesny, ecco cosa sta succedendo in casa Juve

Ma c’è anche dell’altro, molto altro. In tutto questo ci sono anche responsabilità dello stesso Allegri, ovviamente non ha la bacchetta magica ma è stato lui il vero colpo di mercato della Juve che ha richiamato Max proprio per dare un senso a una rosa che di senso ha cominciato a perderne ormai da qualche tempo.

Contratto lunghissimo, quattro stagioni, emettere sentenze dopo tre giornate è sbagliato, non solo ingiusto. Pensare che sia solo sfortuna o solo colpa di qualche giocatore sciagurato è altrettanto sbagliato. Magari è soprattutto così, non soltanto. E allora ecco alcuni errori di Allegri già commessi in questo tremendo avvio di stagione.

