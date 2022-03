Caso Zaniolo, scritte shock nella scuola della sorella dopo i like alla Juve

“Zaniolo ti picchiamo quando vogliamo!”. E ancora: “Zaniolo piccolo uomo” e “Zaniolo traditore“. A rivelare questa serie di scritte è Benedetta, la sorella di Nicolò, che si è ritrovata queste parole sui muri della sua scuola. La ragazza, 17 anni, frequenta il Liceo Linguistico Mazzini.

E ha commentato così sui propri social: “Mi sa che i piccoli uomini siete voi, curatevi dall’odio e dall’invidia. Solo pena”.

Caso Zaniolo, scritte shock fuori la scuola della sorella

LIKES ELIMINATI – Intanto, non ci sono più i “mi piace” galeotti a Dusan Vlahovic e all’ultimo post di Leonardo Bonucci: Nicolò a quanto pare ha fatto un passo indietro e ha deciso di eliminare le tracce dell’apprezzamento per i giocatori della Juventus.

La situazione relativa al giocatore è chiara: in estate può partire se non arriva il rinnovo di contratto, e la Juve è in pole position, in attesa che venga definita concretamente la sua posizione e quella del club giallorosso.

zaniolo-roma

fonte: ilbianconero.com