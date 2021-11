Cassano attacca Juve: “Vince ma è una squadra da non seguire”

Cassano attacca Juve – Intervenuto come di consueto alla Bobo TV, in onda su Twitch, Antonio Cassano non ha mancato di dire la sua sul match di sabato tra Lazio e Juventus, commentando a suo modo la prestazione dei bianconeri.

Cassano attacca Juve, le parole dell’ex Roma

“Avevamo anticipato tre mesi fa quello che la squadra di Allegri sta facendo ora. Se io fossi un tifoso della Juve mi preoccuperei, giocano tutti in difesa e in contropiede”.

“La Juve vincerà le partite perché è molto più forte di quasi tutte le formazioni di Serie A, ma la cosa brutta e grave è il modo in cui arrivano le vittorie, in contropiede. È una squadra da non seguire”.

fonte: ilbianconero.com