Cassano contro Conte – Antonio Cassano, a Bobo TV, si scaglia ancora contro Antonio Conte, colpevole secondo lui di non essere riuscito a dare un gioco entusiasmante alla sua Inter nonostante gli ottimi risultati raggiunti sul campo.

“L’altro giorno l’Inter ha vinto 2-1 con il Sassuolo e ci hanno fatto una testa così sul fatto che è andata a +11. Questo è sinonimo del degrado che vive il nostro calcio. In Italia siamo pieni di incompetenti, sia in tv che sui giornali. Guardate il Bayern Monaco, che l’altro giorno ha fatto calcio.”

Cassano contro Conte e i risultati raggiunti

Il talento di Bari Vecchia prosegue: “Di sicuro, l’anno scorso ha fatto un buon lavoro, portando l’Inter alla finale di Europa League. Per quanto mi riguarda, però, quest’anno il miglioramento è stato minimo, ed è arrivato soprattutto grazie a Perisic ed Eriksen, che lui avrebbe mandato via a calci nel sedere. Per lui conta solo vincere. Dal momento che dice questo, io rispondo: ‘L’Inter vince, ok, ma gioca di me…a’ “.

fonte: tuttosport.com