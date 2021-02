Cassano su Porto Juve – Antonio Cassano si fa sentire. L’ex attaccante ha parlato nel corso di una diretta Twitch sulla “Bobo tv” dichiarando: “Ho sempre detto, partendo dal presupposto che è un fenomeno e ha fatto un miliardo di gol, che con l’idea di calcio di Andrea Pirlo poteva andare in difficoltà”.

Cassano su Porto Juve, le parole a Bobo Tv

“Fa un gol a partita, è vero, ma fa fatica nell’idea di Andrea. Lui è sempre stato un po’ egoista, a lui non frega nulla che gli altri facciano gol, è un tipo di giocatore che vive per fare gol. Non vive per la giocata, per la grande partita, lui vive per il gol e in questo momento la situazione si sta accentuando. Gli anni passano per tutti e sta avendo delle difficoltà”.

“La Juventus sta provando a cambiare idea e fa un tipo di calcio diverso per le qualità di Ronaldo. Il paradosso è che la Juventus ha acquistato un calciatore che di Champions ne ha vinte cinque eppure sta avendo tante difficoltà”.

“Questo perché da Sarri in poi la Juventus sta provando a mettere in mostra un gioco diverso dalla sua storia. E’ chiaro che Pirlo devi giudicarlo tra 4-5 anni, ma la Juventus vuole tutto e subito. Per la Juventus conta vincere, questa è l’idea loro”.

ronaldo-sampdoria-juve

fonte: ilbianconero.com