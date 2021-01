Cassano su Var Juve – Si torna a parlare degli episodi arbitrali di Milan-Juventus nel mondo del calcio.

Nella popolare “Bobo Tv” su Twitch Antonio Cassano ha detto la sua sulla mancata espulsione a Rodrigo Bentancur nella sfida di mercoledì a San Siro, vinta 3-1 dai bianconeri. Questa l’invettiva di Cassano riportata da ilbianconero.com:

“Bentancur doveva essere espulso, ha fatto un fallo importante e devi dargli il secondo giallo e, a mezz’ora dalla fine, cambia la partita. Il VAR interviene quando gli pare a lui? L’altro giorno c’è stata una gravissima mancanza per il Milan. Anche i bimbi avrebbero capito che è un’azione importante, dai la regola del vantaggio”.

“Ma il VAR non poteva dire: ‘Sei sicuro che Bentancur non era da mandare fuori? È un errore gravissimo, non può non ammonire. Ed era una partita da scudetto”.