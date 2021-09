Ceferin contro Agnelli, escluso dalla Nations League allo Stadium

Ceferin contro Agnelli – Una guerra di “dispetti”. Così la definisce La Repubblica la battaglia, non solo legale, tra Ceferin e Andrea Agnelli. Il presidente dell’Uefa ha escluso l’ex amico dalla cena di gala che precederà le final four di Nations League.

Nulla di strano, tranne il fatto che due delle quattro partite previste si giocheranno all’Allianz Stadium.

Ceferin contro Agnelli, l’esclusione dallo Stadium

Non solo: Agnelli è anche uno degli ospiti della Federcalcio per la prima semifinale a San Siro tra Italia e Spagna. Non andrà, per altri motivi, ma il caso diplomatico è ben lontano dal finire.

ANCORA BATTAGLIA – Intanto, ieri l’Uefa ha inviato al tribunale di Madrid un’istanza di ricusazione del giudice Manuel Ruiz de Lara, l’uomo che stava indebolendo la stretta di Ceferin sulle società della Superlega.

Ha costretto, Ruiz de Lara, l’Uefa a mollare le sanzioni concordate e soprattutto a non perseguire il dibattito legale con Juventus, Barcellona e Real Madrid.

