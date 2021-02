Champions League, altra sfida cambiata di sede

Champions League – Dopo Lipsia-Liverpool, Budapest ospiterà anche Borussia Mönchengladbach-Manchester City. L’Uefa ha reso noto il cambio di sede per l’altra sfida, valida per gli ottavi di finale di Champions League, che vede contrapposte una squadra tedesca e una inglese.

Champions League, allarme Covid

Le decisione è stata presa a seguito dei provvedimenti adottati in Germania, dove il Governo ha deliberato la chiusura dei confini ai passeggeri delle compagnie aeree in arrivo da Regno Unito, Irlanda, Brasile, Portogallo e Sudafrica, Paesi in cui si stanno diffondendo varianti del coronavirus.

Le autorità tedesche avevano annunciato che ai Reds non sarebbe stato consentito recarsi a Lipsia per la gara di Champions in programma il 16 febbraio. Da qui la decisione di spostare la sfida allo stadio Puskas di Budapest, sede poi scelta anche per la gara tra Gladbach e City, che si disputerà il prossimo 24 febbraio.

champions-league-logo

