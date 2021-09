Chiellini conferenza oggi – Giorgio Chiellini parla in conferenza stampa: domani c’è Juve-Chelsea. Ecco le sue parole riportate da ilbianconero.com:

GARA DIFFICILE – “Cosa deve fare la Juve? Domani sarà la gara più facile di quelle ultimamente, il mister è d’accordo con me, ce l’ha detto anche lui. Sono gare belle, facili da preparare. L’attenzione è massima e tutto è portato ai livelli massimi dall’atmosfera. La prima in Champions, in casa, contro i campioni in carica che si sono rinforzati… bella e stimolante. Convinto di una bella partita, l’ambiente non vede l’ora di vivere questa grande serata”.

“In Champions non ne abbiamo presi, speriamo sia di buon auspicio. Npon bisogna concedere campo al Chelsea, che è una grande squadra, lo sta dimostrando. Non bisogna andare verso quelle che sono le loro qualità migliori”.

BATTAGLIA – “Con Lukaku? E’ un po’ limitante parlare della sfida tra me e Lukaku. La fortuna sarebbe riuscire a fare una partita con equilibrio, pochi spazi a campo aperto con Lukaku, Havertz, e gli altri giocatori offensivi. Lì sono immarcabili per il 99% dei difensori al mondo. Dovremo essere attenti a creare più situazioni possibili dove non possono esaltarsi. Lukaku in primis: hanno pagato tanto e ha rinforzato una squadra che ha vinto la Champions non a caso”.

CAMMINO CHAMPIONS – “Importante è arrivare e passare il turno verso tutto ciò che ci aspettiamo. Da febbraio, marzo si aprono mille dinamiche. Tra mille fattori che possono cambiare il corso della stagione. Sia in campionato che in Coppa non bisogna fare programmi a lungo termine. Pensiamo a migliroare, giocare, consapevoli che dobbiamo crescere. Serve giusto equilibrio ed esaminare tutto con la giusta consapevolezza”.

ESPERIENZA – “Siamo una squadra abbastanza esperta, tranne qualcuno. Penso a Chiesa ma ci ha giocato, magari Locatelli che è alla prima. Giocare aiuta a crescere, queste partite io fremevo e non vedevo l’ora di confrontarmi. Servono a migliorare. Qui capisci cosa ti manca e alzi il tuo livello. Durante la settimana, in campionato, serve quotidianità nel lavoro. Solo giocando in Nazionale e Champions League alzi l’asticella”.

DYBALA – “Che Paulo sia fondamentale per noi è inutile negarlo, l’abbiamo sempre detto tutti. Siamo una squadra che ha tutto per sopperire l’assenza di Paulo. Abbiamo una rosa valida, si farà trovare pronto e sopperirà alla sua assenza. Il mister non si piange mai addosso, cerca sempre nuove soluzioni alle situazioni. Così abbiamo fatto finora e così faremo”.

RISULTATO POSITIVO – “Aiuterebbe a far decollare la stagione. Ma non dovremo fare voli pindarici. Ci sarebbe una spinta sicuramente, vincere aiuta a vincere e a lavorare con serenità. Ma serve equilibrio e lavoro quotidiano per analizzare la stagione e ogni momento che ha uno nelle partite. Serve più equilibrio possibile, sia nel bene che nel male”.

INIZIO IMPORTANTE – “La cosa più importante sarebbe già nel girone, ci permetterebbe di arrivare con lo Zenit al match point in servizio, chiudendo presto il passaggio del turno che ci permetterebbe di gestire le ultime partite a livello di energie. Ci darebbe consapevolezza, che deve darci la prestazione. A prescindere dal risultato finale, che magari sarà dettato dagli episodi. Importante è dare solidità, prova di forza ed entusiasmo”.

DIFESA A 3 – “Ancora non faccio l’allenatore, anzi: penso non lo farò mai. Cambiamola proprio. Questa tienila dopo”.

RICHIESTE – “Sono sempre quelle, poi variano da giocatore a giocatore. Non è lo stesso, a seconda dei compagni, delle partite e degli avversari. I principi sono quelli e stiamo cercando di ritrovarli dopo due anni con un calcio diverso. Senza dire che sia migliore o peggiore, ma sicuramente era diverso. Bisogna ritrovare quel filo conduttore che ha portato questa squadra a grande solidità, con quell’autostima che l’ha portata a fare quel percorso in Italia ed Europa. Serve il giusto mix per tornare a quei livelli a cui tutti aspiriamo”

PALLONE D’ORO – “Mi auguro che vinca Jorginho: è un amico ed è un premio che sentirei anche mio, di italiano e di giocatore che ha partecipato a una vittoria, con emozioni che rimarranno sempre nel nostro cuore. Sempre pensato fosse un buon giocatore, 3 anni fa in nazionale, un paio di allenamenti ho capito la sua grandezza. Jorginho non ha qualità fisiche eccezionali, ma la differenza è dentro la testa. Sono veramente felice perché tutti gli dicevano che poteva giocare solo con Sarri, poi ha cambiato allenatori al Chelsea, in Nazionale e ovunque e gioca titolare. Mi auguro possa vincere questo Pallone d’Oro”.

DE LIGT – “E’ a quel livello lì, ha caratteristiche diverse da me e Leo, ma viene da stagioni importanti. Dopo stagioni non facili ha fatto un post lockdown devastante. Dopo l’infortunio alla spalla e il covid, ha fatto 3 settimane e non è semplice rientrare, ha fatto una stagione importante. Si sta parlando post Europeo dopo l’errore. Dentro la sua testa qualche certezza è mancata. Ma viene da stagioni importanti, sta crescendo, ha ancora tanti margini di miglioramento. E’ già bravo, ma può migliorare tantissimo. Ha uno strapotere fisico che può migliorare, lo usa ancora poco. Ma si parla di un giocatore di grande livello internazionale”

AVVERSARI – “Incontri i migliori delle varie nazioni, squadre abituate a vincere. Quando affronti il Malmoe, affronti una squadra abituata a dominare e a vincere la propria categoria. Poi magari con Juve o Chelsea fa fatica. Ma c’è una fisicità spesso più importante e anche dei ritmi spesso più importanti rispetto a partite medie. Rispetto ad altri campionati, magari quello inglese, la qualità dei giocatori fa la differenza”.

