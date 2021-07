Chiellini criticato dagli spagnoli: “Mai fidarsi di lui!”

Chiellini criticato dagli spagnoli – I media in Spagna hanno attaccato Giorgio Chiellini a causa del siparietto con Jordi Alba, proprio prima dei rigori. Del capitano della Nazionale italiana non è piaciuto l’atteggiamento di Chiellini, criticato duramente: “È stato umiliante per Jordi Alba. Gli ha dato un pugno come ad un sacco di patate con l’arbitro davanti”.

Chiellini criticato dagli spagnoli, ecco cos’è successo

E l’ex calciatore ‘Lobo’ Carrasco ha dichiarato: “Del sorriso di Chiellini non ti puoi mai fidare. Ti entra in contrasto e poi sorride. È un giocatore che sa come trarre vantaggio in situazioni di dubbio”. Anche sui social in Spagna non si sono risparmiati…

In realtà, però, è Jordi Alba a prendersi scherzosamente del “Mentiroso” (“Bugiardo”) da Chiellini in occasione del sorteggio, probabilmente per aver provato a prendersi il lato dove calciare. Alba è spaesato tra abbracci e quel doppio lancio della moneta perso, esce confuso da un momento ricco di sorrisi, almeno per Chiellini. Un paio di minuti che, forse, emotivamente hanno indirizzato i rigori e l’esito finale.

chiellini-in-panchina

