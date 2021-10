Chiellini: “Cercherò di portare Donnarumma alla Juve”

Chiellini – Giorgio Chiellini chiama Donnarumma alla Juve. Il capitano bianconero nel corso della lunga intervista a Dazn ha detto: “Gigio è un portiere speciale, mi ricorda tanto Buffon seppur con caratteristiche diverse. Col tempo si vedrà se riuscirà a raggiungere i suoi livelli”.

Chiellini parla ai microfoni di DAZN

ALLA JUVE – “Perché non l’ho portato alla Juve? Sono ancora un calciatore e non posso decidere nulla, se tra qualche anno farò qualcos’altro allora ci proverò. Per adesso non posso (ride, ndr)”.

fonte: ilbianconero.com