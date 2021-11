Chiellini infortunato, ancora out con la nazionale: le condizioni

Chiellini infortunato – Dopo Immobile, altri problemi per Roberto Mancini: potrebbero saltare Italia-Svizzera anche Nicolò Barella e Giorgio Chiellini.

L’interista non ha ancora recuperato dal problema fisico patito nel derby, per il capitano della Juventus c’è ancora preoccupazione legata al sovraccarico muscolare che gli ha di fatto impedito di giocare contro la Fiorentina nell’ultima gara di campionato (scatenando non poche polemiche).

Chiellini infortunato, out con l’Italia

COME STA CHIELLINI – Anche oggi non si è allenato: Giorgio Chiellini ha infatti saltato la seduta di oggi di Coverciano, lavorando a parte e provando a smaltire in tempo per venerdì il suo fastidio.

A questo punto, il numero tre della Nazionale resta decisamente in dubbio per la sfida di venerdì, nella quale gli Azzurri si giocheranno il primo posto nel girone di qualificazione ai prossimi Mondiali.

chiellini-mascherina-italia

fonte: ilbianconero.com