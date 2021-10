Chiellini intervista: “Bonucci? Non parliamo d’arbitri”

Chiellini intervista – Giorgio Chiellini, a Rai Sport, ha commentato Italia-Spagna.

PRIMA SCONFITTA – “Dispiace aver perso a Milano, ma c’è orgoglio per la striscia che abbiamo fatto. Passaggio di crescita per questa squadra con margini di miglioramento. Avevamo predicato pazienza e lucidità. Bisogna accettare il fatto di trovare squadre più forti. C’è mancato questo, la Spagna è forte e non è una novità. Torneo in casa, ci tenevamo a vincere. Ma va bene, è un passaggio importante, di crescita verso il Mondiale”.

Chiellini intervista, le parole del capitano della Juve

RIMPIANTO – “Gestire alcune fasi, anche quando la Spagna gioca meglio. Giocarsela alla fine. Abbiamo rischiato di rimetterla in piedi in 10, partita già compromessa. Ci deve servire da insegnamento. Saper soffrire, l’avevamo fatto bene a luglio. Oggi troppo precipitosi. Se avessimo fatto questo passaggio, avremmo trovato altro risultato”.

BONUCCI – “Non parliamo dell’arbitro, pensiamo a ciò che potevamo fare meglio. Domenica cerchiamo di fare una bella partita a domenica. Ora è concentrarsi a domenica, poi a novembre ci possiamo conquistare il Mondiale”.

