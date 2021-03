Chiellini intervista Cagliari Juve – Giorgio Chiellini, capitano della Juventus, ha parlato così a Sky Sport dopo la vittoria contro il Cagliari: “Sì, è chiaro era meglio vincere 3-0 senza prendere gol, soprattutto per noi difensori. Ma abbiamo reagito sul campo, in questo momento bisogna parlare poco, stare uniti e continuare a dimostrare che ci crediamo fino alla fine. Oggi era importante perché loro sono un’ottima squadra, abbiamo meritato, adesso abbiamo il Benevento e bisogna dare continuità, che è la cosa che ci è mancata. Se siamo uniti e giochiamo insieme possiamo fare ancora grandi cose.

INTER – Con tutto il rispetto, noi dobbiamo pensare solo a noi e una partita alla volta. Poi l’Inter è avanti e fanno la corsa con loro stessi. Quando ci incontreremo alla penultima vedremo come saremo messi. Per noi la ricetta per fare bene da qui alla fine è solo andare avanti partita dopo partita, poi vediamo dove siamo arrivati.

Chiellini intervista Cagliari Juve, le parole nel post gara

NIENTE SENATORI POST PORTO – Queste sono cose che giustamente dite anche voi. Noi abbiamo parlato dentro, è andato chi ha fatto molto bene quella partita. Non è un momento in cui bisogna fare grandi chiacchiere, la nostra forza è stata sempre quella di rispondere sul campo. Cristiano in primis, poi tutti gli altri, perché abbiamo fatto una partita di squadra, con i nostri pregi e difetti. Così potremo finir bene.

PIU’ TEMPO PER LAVORARE – Avrei preferito di no. Ora abbiamo una settimana per lavorare, poi la sosta per recuperare i giocatori. Soprattutto i sudamericani non vanno nemmeno in Nazionale, quindi ci potranno dare una mano grande nell’ultimo mese e mezzo. Poi non ci sono tante settimane. Prendiamo il positivo anche dall’uscita dalla Champions, avremo modo di lavorare e capire cosa migliorare”.

chiellini-intervista-juve-napoli-rai

fonte: ilbianconero.com