Chiellini intervista Napoli: “Champions? Veniamo da tanti viaggi…”

Chiellini intervista Napoli – Giorgio Chiellini, capitano della Juventus, ha parlato ai microfoni di JTV dopo Napoli-Juve: “Credo che la prestazione ci sia stata per tutti i 90′, poi nel secondo tempo ci è mancata gamba per ripartire. Non era facile visti tutti gli impegni che abbiamo avuto. C’è da essere orgogliosi e lucidi, avendo grande equilibrio nell’analisi”.

“L’unica soluzione per venire fuori da questo periodo difficile è il lavoro. Bisogna analizzare nel complesso la partita e dobbiamo essere soddisfatti della prestazione. Per il resto è un momento difficile, ne abbiamo vissuti tanti ma ne verremo fuori come abbiamo sempre fatto”.

Chiellini intervista Napoli, le parole a JTV

LA PARTE BUONA – “Restano la prestazione e la compattezza di squadra, è una buona base. Ci lavoreremo ma è importante ritrovare questo spirito per noi”.

CHAMPIONS – “Abbiamo impostato la partita di oggi per non concedere tanto spazio agli avversari, potevamo essere più precisi in alcune occasioni potevamo trovare il raddoppio ma non l’abbiamo fatto. Siamo abituati a giocare ogni tre giorni, recuperiamo le energie perché veniamo da viaggi e partite impegnative. Poi andremo in campo e faremo una gran partita”.

chiellini-mascherina-italia

fonte: ilbianconero.com