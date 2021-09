Chiellini intervista – Giorgio Chiellini, capitano dell’Italia e della Juventus, ha parlato a Rai Sport dopo il pari contro la Svizzera: “Concordo con Mancini, partita dominata? Sì, più che altro perché oggi abbiamo fatto una grande partita sotto tutti i punti di vista, mentale e tecnico, anche meglio del 3-0 di giugno. Ci è mancato solo il gol, dobbiamo tirar fuori quel qualcosa il primo possibile”.

“Oggi questa squadra mi è piaciuta tanto, è tornata la squadra che avevamo lasciato a Wembley. Serve ancora qualche passo, lo faremo in Nations League ad ottobre, poi a novembre ci prendiamo la qualificazione al Mondiale. Con calma, un passo alla volta.

Chiellini intervista, le parole del capitano della Juve

IL RITORNO – Ora pensiamo a mercoledì e ragioniamo partita per partita, per la Svizzera al ritorno c’è tempo, è lontana. E’ la nostra forza pensare di partita in partita. Abbiamo bisogno di recuperare perché abbiamo speso tantissimo e molti come me erano alla prima partita stagionale. Vinciamo mercoledì, poi faremo le considerazioni.

JORGINHO – L’errore su rigore? Lì è la squadra che lo aiuta, lui che di solito è il nostro pilota in campo. Si è tirato su nel secondo tempo e la squadra gli ha dato una mano. Abbiamo creato molto e sofferto fino alla fine, abbiamo tenuto il risultato che non è mai scontato: senza quel pizzico di attenzione potevamo perderla e compromettere il discorso Mondiale. Abbiamo fatto una grande partita, poi valuteremo tutto”.

chiellini-intervista-rai

fonte: ilbianconero.com