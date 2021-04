Chiellini intervista: “Io e Buffon non siamo un problema per la Juve!”

Chiellini intervista – Giorgio Chiellini, capitano della Juventus, è intervenuto in prima persona a Sky Sport dopo il derby pareggiato 2-2 col Torino: “Sono sorpreso dalle voci circolate sul mio futuro. Non è un problema e non è all’ordine del giorno”.

Chiellini intervista dopo Torino Juventus

“Non ho deciso e sono concentratissimo sul presente e penso già a mercoledì. Non ho ancora deciso e non avrete novità prima di fine stagione, poi vedremo anche cosa deciderà la società. Chiellini e Buffon non saranno mai problemi per la Juve!”

LA GARA COL NAPOLI E GLI OBIETTIVI – “Parlare di scudetto sarebbe stupido con questi risultati. Noi dobbiamo arrivare in zona Champions, è imprescindibile per la Juve e avremo anche la finale di Coppa Italia. Col Napoli non sarà una finale ma sarà una sfida importante per la Champions, poi ne mancheranno altre otto. Cerchiamo di recuperare più energie possibili“.

chiellini-conferenza-stampa-kiev

fonte: ilbianconero.com